«Я одинокая свободная женщина»: Медведева призналась, что никогда не любила

Евгения Медведева никогда еще не испытывала сильных чувств в отношениях

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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Оказалось, еще никто не смог покорить сердце спортсменки.

Фигуристка Евгения Медведева призналась, что еще никогда в своей жизни не испытывала сильных любовных чувств. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Любовь Советского Союза».

«Судя по тому, что я одинокая свободная женщина — видимо, мне еще предстоит», — ответила спортсменка на вопрос журналистов о том, посчастливилось ли ей к 24 годам встретить любовь своей жизни.

Фигуристка добавила: она надеется, что у нее на любовном фронте все еще впереди.

Не так давно стало известно, что Медведева рассталась с фигуристом Дмитрием Чигиревым после двух лет отношений. Это решение стало полной неожиданностью для поклонников, так как их роман казался примером для подражания.

Теперь же новое заявление фигуристки заставляет усомниться в том, насколько идеальным был их союз. При этом о причинах разрыва никто из экс-возлюбленных не высказался.

Впрочем, спортсменка довольна скрытна в вопросе личной жизни, и о ее романах многим пришлось строить догадки самим. Например, свои отношения с японским фигуристом Юдзуру Ханю Медведева скрывала до последнего, хотя слухи стали появляться еще в 2018 году.

Фигуристка все время заявляла, что Юдзуру — ее близкий друг, однако недавно в своем собственном шоу на YouTube она рассказала, как отреагировала на новость о женитьбе, а потом и разводе своего бывшего бойфренда.

«У меня в прошлом году случилась ситуация, когда у меня бывший женился. И я такая: хы-хы… А потом через три месяца он развелся. Я такая: ха-ха! Одна реакция «ой», а потом «ха-ха», — сказала Медведева в январе этого года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Медведева рассказала о своем заработке. Сейчас фигуристка не отказывает себе в удовольствиях и наслаждается красивой жизнью.