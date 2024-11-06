Дональд Трамп набирает 277 голосов, обеспечивая победу в президентской гонке
Fox News: Трамп набирает 277 голосов, обеспечивая себе победу на выборах
Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Wolfgang Maria Weber
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В двух ключевых штатах республиканец уже выиграл.
Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональда Трампа набирает 277 голосов избирателей. Об этом передает Fox News.
Отмечается, что Трамп обеспечивает себе победу в президентской гонке. До этого сообщалось, что он уже выиграл в двух ключевых штатах и лидирует в остальных пяти.
Для победы в выборах Трампу нужно было набрать 270 голосов. Это количество преодолено. Теперь исход голосования решится в колеблющихся штатах.
Выборы президента США
Выборы на пост американского лидера начались 5 ноября. Демократическую партию на выборах представляет вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую — бывший президент Дональд Трамп.
Нынешнюю предвыборную гонку задолго назвали самой скандальной в истории выборов в США.
Кроме того, нынешние выборы стали одними из самых дорогих за всю историю страны. По данным OpenSecrets, общая стоимость расходов составила около 5,5 миллиарда долларов.
Ранее 5-tv.ru писал, что американский бизнесмен Илон Маск пообещал повысить эффективность правительства США при победе Трампа.