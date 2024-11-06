Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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В этом цехе производились части для беспилотников.

Киевский режим скрывает реальные потери при ударе Вооруженных сил России по одному из цехов завода «Мотор сич». Об этом заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в беседе с ТАСС.

«После прилета по заводу „Мотор сич“ на место прибыло более 50 скорых, хотя, по официальной версии, там только шесть погибших и 22 раненных. Понятно, что среди погибших есть сотрудники предприятия, но они работали на производстве военной продукции», — сказал он.

Как рассказал Рогов, в этом заводе было налажено производство комплектующих и авиадвигателей для беспилотников. Сейчас подсчитываются реальные потери. По словам Рогова, ВСУ контролируют, чтобы не распространялись видео и фото из цеха.

Накануне, 5 ноября, в Минобороны России заявили в ходе брифинга о том, что войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства ракетного вооружения, объектам энергетики, используемым для обеспечения ВСУ. За день до этого также сообщалось о поражении украинского нефтеперерабатывающего завода и аэродромов противника в зоне спецоперации. Вместе с тем ВСУ лишились реактивных снарядов HIMARS и авиабомбы Hammer.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что силы ПВО уничтожили беспилотник в небе над Каспийском. Губернатор Дагестана Сергей Меликов призвал местных жителей сохранять спокойствие.