Дома стоят без окон и дверей: спасатели эвакуировали россиян из Ливана

Фото, видео: Reuters/Mohamed Abd El Ghany; 5-tv.ru

Очередной борт МЧС привез граждан РФ на Родину.

Российских граждан эвакуировали из Ливана. Спецрейс МЧС доставил в столицу 100 человек, в том числе 56 детей. В аэропорту Домодедово их осмотрели медики. Пассажиры рассказали, что полет прошел хорошо.

Это уже второй рейс с момента начала конфликта. До этого на Родину вернулись 60 человек.

«У многих девочек у мужей погибли близкие, родные. У нас дома стоят, но без окон без дверей, а у некоторых их просто нет», — рассказала одна из вернувшихся россиянок.

Борт, который забрал россиян, в свою очередь доставил в Ливан более 19 тонн гуманитарной помощи. Это медикаменты и средства первой необходимости. Груз передали по указанию Владимира Путина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Израиль нанес удар по офису арабского телеканала в Ливане.