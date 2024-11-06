Силы ПВО уничтожили беспилотник в небе над Каспийском

Фото: © РИА Новости/стрингер

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Губернатор Дагестана призвал местных жителей сохранять спокойствие.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник в небе над Каспийском. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

«Сегодня утром силы противовоздушной обороны уничтожили над Каспийском беспилотный летательный аппарат», — написал он.

Меликов добавил, что сейчас выясняются обстоятельства инцидента. Он находится на связи с ответственными органами, работает оперштаб. Глава республики заверил, что все решения будут приниматься своевременно для безопасности жителей региона. Вместе с тем он призвал людей сохранять спокойствие.

Утром в сети распространились кадры, на которых изображен момент уничтожения беспилотника над Каспийском. Насколько достоверны кадры, пока неизвестно.

Следует отметить, что утром 6 ноября Минобороны России сообщило в Telegram-канале об уничтожении двух украинских беспилотников над Курской и Орловской областями.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала специальной военной операции, которая была объявлена в конце февраля 2022 года президентом РФ Владимиром Путиным. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Херсонской области уничтожены украинские БПЛА «Баба-Яга».