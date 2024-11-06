Все болезни от нервов: как уменьшить уровень стресса

Фото: 5-tv.ru

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Кратковременные выбросы кортизола могу положительно сказываться на здоровье. А регулярно и по чуть-чуть ведет к неприятным последствиям.

В борьбе со стрессом помогает осознанный подход к образу жизни. Об этом рассказал изданию KP.RU психиатр Александр Мещеряков.

Сегодня день осведомленности о стрессе. Стресс — это реакция организма на выход из зоны комфорта. По словам специалиста, выброс гормона кортизола, который отвечает за эту реакцию, происходит даже в счастливые моменты. Все события, выходящие за привычные, повседневные рамки, провоцируют выделение кортизола. Такие кратковременные выбросы не приносят вреда, напротив, они полезны. Этот гормон способен «взбудоражить» сердце, которое начинает быстрее биться, разгоняет кровь, разогревает мышцы.

А вот хронический стресс, по мнению эксперта, только вредит.

«Из-за постоянно присутствующего стресса гормоны выплескиваются не порциями, а поступают постоянно, по каплям. Что делать с этим, наша нервная система не знает», — объясняет психиатр.

Мещеряков сравнивает наш организм с машиной. Если ехать на ней непрерывно, то постепенно происходит износ комплектующих. Наше тело тоже способно изнашиваться, а хронический стресс этому только способствует. В первую очередь страдают надпочечники, вырабатывающие кортизол. Начинаются головные боли, тахикардия, проблемы со сном, от постоянного напряжения зубов изнашивается эмаль и начинается бруксизм.

Эмоции тоже начинают искажаться, уверен врач. Положительные — тускнеют, отрицательные — расцветают. Физически организм может быть здоровым, показатели в пределах нормы, но тело все равно болит. Такими случаями занимается направление медицины психокардиология.

Чтобы выйти из состояния хронического стресса, нужно понять корень проблемы. И если есть возможность его искоренить самостоятельно, то нужно это сделать. Можно проработать данный вопрос со специалистом. Или начать разговаривать на проблемную для вас тему с близкими людьми, советует Мещеряков.

Еще, по словам специалиста, необходимо привести в порядок образ жизни. Начать больше двигаться.

«Человек — существо прямоходящее, а не вечно сидящее. Поэтому сидеть и лежать на диване, когда все болит и все бесит — не просто нельзя, а противопоказано», — уверяет врач.

Кроме того, психиатр рекомендует наладить правильное питание, отказаться от курения и алкоголя, спать не менее семи-восьми часов в сутки.

Специалист напоминает также про практики осознанности. Йога и медитация в этом главные помощники. Они способствуют расслаблению не только разума, но и тела. Приходят в норму сердцебиение и дыхание.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как уровень стресса влияет на сексуальную жизнь.