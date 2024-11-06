«Гигантская бюрократия»: Маск пообещал повысить эффективность правительства США

Фото, видео: Reuters/David Swanson; 5-tv.ru

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Американский бизнесмен выступил в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск выразил желание повысить эффективность работы правительства Соединенных Штатов в случае победы кандидата в президенты США Дональда Трампа на выборах. Об этом он заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону. Стоит отметить, что видео снималось в поместье Трампа.

«Я был бы рад помочь повысить эффективность работы правительства. В нашем правительстве гигантская бюрократия и чрезмерное регулирование», — сказал он.

Маск отметил, что с момента основания Америки ежегодно создавалось по два ведомства. Сегодня их общее количество в стране составляет порядка 450. Причем есть даже такие, которые выполняют одинаковые функции.

Выборы президента США

Выборы на пост американского лидера начались 5 ноября. Демократическую партию на выборах представляет вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую — бывший президент Дональд Трамп.

Нынешнюю предвыборную гонку задолго назвали самой скандальной в истории выборов в США.

Кроме того, нынешние выборы стали одними из самых дорогих за всю историю страны. По данным OpenSecrets, общая стоимость расходов составила около 5,5 миллиарда долларов.

Чаша весов общественного мнения в ходе борьбы кандидатов склонялась то в одну, то в другую сторону, а в самый канун голосования выровнялась, накалив до предела атмосферу в стране.

Ранее 5-tv.ru писал, что опубликованы промежуточные результаты выборов в США.