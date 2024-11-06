Финляндия может открыть границу с Россией уже этой зимой
Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Vesa Moilanen
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Восточный КПП не пропускает туристов уже год.
Правительство Финляндии допускает возможность открытия контрольно-пропускного пункта (КПП) на границе с Россией. Об этом сообщает газета Ilta-Sanomat.
Восточная граница закрыта почти год, но все может измениться.
«Если оценка угрозы изменится и правительство попытается открыть восточную границу, эксперимент будет проводиться зимой, а не весной. Однако речь идет об открытии одного пограничного поста», — говорится на сайте издания.
Открыть границу зимой было решено из-за снега, который, пишут журналисты, ссылаясь на несколько источников, будет препятствием большому потоку туристов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Запад готовится к вооруженному конфликту с Россией и Белоруссией. Замначальника Генштаба ВС Белоруссии Владимир Куприянюк подчеркнул, что территорию Польши и прибалтийских государств превращают в натовский плацдарм. Уже сейчас на границах Белоруссии развернута группировка вражеских войск, которая насчитывает порядка 15 тысяч боевиков — Североатлантический альянс прикладывает усилия к расширению военного присутствия вблизи границ Союзного государства.