Финляндия может открыть границу с Россией уже этой зимой

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Vesa Moilanen

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Восточный КПП не пропускает туристов уже год.

Правительство Финляндии допускает возможность открытия контрольно-пропускного пункта (КПП) на границе с Россией. Об этом сообщает газета Ilta-Sanomat.

Восточная граница закрыта почти год, но все может измениться.

«Если оценка угрозы изменится и правительство попытается открыть восточную границу, эксперимент будет проводиться зимой, а не весной. Однако речь идет об открытии одного пограничного поста», — говорится на сайте издания.

Открыть границу зимой было решено из-за снега, который, пишут журналисты, ссылаясь на несколько источников, будет препятствием большому потоку туристов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Запад готовится к вооруженному конфликту с Россией и Белоруссией. Замначальника Генштаба ВС Белоруссии Владимир Куприянюк подчеркнул, что территорию Польши и прибалтийских государств превращают в натовский плацдарм. Уже сейчас на границах Белоруссии развернута группировка вражеских войск, которая насчитывает порядка 15 тысяч боевиков — Североатлантический альянс прикладывает усилия к расширению военного присутствия вблизи границ Союзного государства.