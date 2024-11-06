Заповедная земля: в Крыму обнаружили уникальные находки IV века до нашей эры

Во время прокладки коммуникаций в Херсонесе нашли сосуд IV века до нашей эры

Фото, видео: © РИА Новости/Анна Садовникова; 5-tv.ru

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В Херсонесе обнаружили 14 могил и древние сосуды для погребения.

Уникальный сосуд IV века до нашей эры, а также 14 могил с останками греческих колонистов обнаружены на территории древнего Херсонеса. Казалось бы, каждый квадратный метр этой заповедной земли уже давно изучен, но случайное открытие удалось сделать во время прокладки коммунальных сетей.

Какие еще важные находки обнаружены в культурном слое, археологи и сотрудники музея «Херсонес Таврический» рассказали корреспонденту «Известий» Олегу Зайковскому.

Это — первая оборонительная стена Херсонеса, построенная в V веке до нашей эры. За ней жили люди, а перед укреплениями хоронили умерших. Однако в последующие столетия площадь Херсонеса увеличилась в три раза и самый древний некрополь античного города был застроен жилыми домами.

Обнаружить захоронения удалось случайно — при прокладке коммуникаций. Считалось, что на этом месте все изучено предыдущими экспедициями и уже ничего нет. Оказалось — есть! Четырнадцать могил первых греческих колонистов Херсонеса и множество интересных находок, касающихся обряда погребения. Здесь нашли греческие амфоры, в которых помещали умерших младенцев. А взрослых хоронили, лежа на боку.

«Обряд „скорченное положенное на боку“ не совсем характерен для греков. В то же время урной выступает греческая амфора… Это небольшой такой диссонанс. Греческая культура влияла на культуру местного населения и, скорее всего, впитывала в себя то, что могла взять из населения не греческого», — предполагает заведующая античным отделом музея-заповедника «Херсонес Таврический» Виктория Нессель.

Греки попали на крымское побережье из района нынешнего Стамбула, где ранее возникла колония под названием Гераклея Понтийская. Они пересекли Черное море и основали несколько городов: Херсонес, Феодосию, Керкинитиду — современную Евпаторию — и Пантикапей — современную Керчь.

Херсонес был основан в V веке до нашей эры. Это период расцвета Древней Греции. В это время в Афинах жили историк Геродот, полководец Перикл, драматурги Эсхил, Эврипид и Софокл.

Предметы, найденные археологами, подтверждают тесные связи первых жителей Херсонеса с метрополией. При расчистке одного из захоронений был обнаружен сосуд для благовоний. Его привезли в Херсонес морем из Греции. Сохранность находки впечатлила историков — хорошо виден черный лак, которым был покрыт сосуд.

«В принципе, удача найти целый сосуд IV века до нашей эры — ему больше 20 столетий. И совершенно замечательно, что здесь сохранилась и форма, и мы можем сказать, откуда он к нам приехал, и, в принципе, зафиксировать его место в захоронении», — говорит Виктория Нессель.

Также археологи обнаружили несколько кувшинов и амфор, в которых хранился прах. Из Греции в них везли вино или оливковое масло, а затем использовали как погребальные урны.

«Мы видим остатки праха. Эти фрагменты сохранившиеся, которые, буквально, приварились к черепку сосуда, показывают нам судьбу, последний этап существования этого памятника. Сначала он использовался в хозяйственных целях, а затем уже как урна для праха», — объясняет заведующая отделом реставрации музея-заповедника «Херсонес Таврический» Инга Шведова.

Однако все остальные керамические изделия от долгого пребывания под землей сильно пострадали. Реставраторы собирают кувшины и амфоры буквально по кусочку, воссоздавая первоначальный облик сосудов.

Все экспонаты займут свои места в фондах музея. Тем временем археологи готовятся в следующем году продолжить поиски захоронений первых жителей Херсонеса