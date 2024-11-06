В России ужесточат правила продажи автомобильных запчастей и масел

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Контрафакт, доля которого достигает 50%, будут блокировать с помощью маркировки.

В России ужесточат правила продажи автомобильных запчастей и моторных масел. Как выяснили «Известия», инициативу прорабатывают из-за резко возросшего числа контрафактной продукции. Например, около половины моторных масел с этикетками ведущих зарубежных брендов оказываются подделками. Такие данные приводят участники рынка. В результате страдают добросовестные продавцы, а также качество ремонта и техобслуживания.

Многие агрегаты и узлы стали изнашиваться в два раза быстрее. А это ведет к дополнительным расходам и негативно сказывается на безопасности. Бороться с подделками предлагают уже проверенным методом — с помощью маркировки. Если товара нет в системе, то его будут блокировать прямо на кассе.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России предлагают вернуть обязательный техосмотр. Эксперты уверены, что это вполне назревшая мера. Поскольку средний возраст легковых машин заметно вырос. Сейчас он составляет 15 лет, а потому необходимо уделять особое внимание тормозам, электронике, рулевому управлению, ремням и подушкам безопасности.

Кроме того, обязательный осмотр предложили передать под контроль государства. Подобный опыт есть у Германии, где-ТО проводят аккредитованные экспертные организации