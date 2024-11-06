Жители Нью-Йорка устроили одиночные пикеты у башни Трампа

Фото, видео: 5-tv.ru

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Сюда же пришли и сторонники кандидата в президенты США.

У здания башни Трампа в Нью-Йорке прошли одиночные пикеты местных жителей. Эксклюзивные кадры с места событий оказались в распоряжении 5-tv.ru.

«Возле башни Трампа одинокие протесты. Это противники лидера республиканцев. Они уверены в его связи с Москвой», — рассказал корреспондент «Пятого канала» Антон Золотницкий.

Также есть люди, которые поддерживают Трампа.

«Сегодня я проголосовала за Донльда Трампа в третий раз, я люблю Дональда Трампа. Все сводится к трем главным пунктам: экономике, преступности и к проблеме с иммиграцией. Я думаю, что во всех этих вопросах он предлагает наиболее практичное решение», — отмечает жительница Нью-Йорка.

Выборы президента США

Выборы на пост американского лидера начались 5 ноября. Правящую Демократическую партию на выборах представляет вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую — бывший президент Дональд Трамп.

Нынешнюю предвыборную гонку задолго назвали самой скандальной в истории выборов в США.

Кроме того, нынешние выборы стали одними из самых дорогих за всю историю страны. По данным OpenSecrets, общая стоимость расходов составила около 5,5 миллиарда долларов.

Чаша весов общественного мнения в ходе борьбы кандидатов склонялась то в одну, то в другую сторону, а в самый канун голосования выровнялась, накалив до предела атмосферу в стране.

Ранее 5-tv.ru писал, что угрожавшего массовой стрельбой в случае победы Трампа мужчину задержали.