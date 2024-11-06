В чем-то он прав: жена рэпера Natan ответила на оскорбление

Фото: Сандурская Софья/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Оказалось, что она не обиделась.

Жена рэпера Natan Анастасия Швецова ответила на вопросы подписчиков в соцсетях. В частности она призналась: ее не задело то, что муж назвал ее змеей.

Оказалось, Швецова любит пресмыкающихся.

«Нормально. Наверное, потому что я очень люблю змей. И я сама себя так называю», — написала жена рэпера.

Анастасия отреагировала на оскорбление Natana. Фото: Instagram*/anastaciashvetsova

Что касается измен, Швецова не принимает их близко к сердцу, так как уже какое-то время назад решила расстаться с мужем.

Анастасия добавила, что они разъехались еще в июне. Также она добавила, что Natan рассказал ей об изменах, когда вернулся в Москву.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Natan признал свою вину и записал видеообращение к подписчикам.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ