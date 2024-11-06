В Крыму свыше шести тысяч жителей остались без электричества

Фото: © РИА Новости/Андрей Сорокин

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В Алуште и десяти ближайших населенных пунктах нет света.

В Крыму более шести тысяч человек остались без света и электричества из-за аварии. Коллапс затронул Алушту и еще десять ближайших населенных пунктов. Об этом сообщил первый замминистра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин.

«В связи с технологическими нарушениями в сетях ГУП РК „Крымэнерго“ произошло отключение энергоснабжения в населенных пунктах ГО Алушта — г. Алушта, с. Запрудное, с. Лавровое, с. Нижнее Запрудное, с. Кипарисное, пгт. Партенит, с. Малый Маяк, с. Пушкино, п. Чайка, с. Лазурное и с. Виноградное», — написал чиновник в Telegram-канале.

Воронкин добавил, что обесточены 52 трансформаторные подстанции и 2685 точек поставки электроэнергии. В общей сложности без света осталось 6172 жителей Крыма.

Причиной аварии стали технические нарушения в сетях ГУП РК «Крымэнерго» из-за чего и произошло отключение света.

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