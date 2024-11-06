Большая победа: Трамп сделал новое заявление

Фото: Reuters/Brian Snyder

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Кандидат в президенты США от Республиканской партии записал видеообращение для своих избирателей.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп записал видеообращение в своей социальной сети Truth Social. Политик заявил, что ожидает «большой победы» на проходящих в стране выборах.

«Сегодня ночью нас ожидает большая победа», — сказал Трамп.

Кандидат в президенты призвал сторонников его партии не бояться приходить на выборы и голосовать. Также Трамп упомянул о «массовом мошенничестве» в колеблющемся штате Пенсильвания. На прошлых выборах президента, 20 голосов из этого штата стали решающими в победе Джо Байдена.

Как сообщает телеканал CNN, в 15 штатах мобилизовали боле 250 военнослужащих Национальной гвардии, чтобы обеспечить безопасность на выборах. Чуть меньше половины мобилизованных отвечают за кибербезопасноть избирательного процесса, остальные оказывают поддержку в локальных вопросах. 85 из них пока находятся в резерве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что угрожавшего массовой стрельбой в случае победы Трампа мужчину задержали. Некий Айзек Сиссел в сети обещал устроить расстрел консервативных христиан.