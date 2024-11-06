Фото, видео: из открытых источников; 5-tv.ru

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По мнению автора, инсталляция должна вызывать «когнитивный диссонанс».

В Полтаве, где несколько дней назад снесли памятник Александру Пушкину, решили очень странно использовать оставшийся постамент. Теперь там стоит конструкция под названием… «Ракета».

Наверняка, ее автор, местная художница Роксалана Дудка, вложила в эти железные прутья, очень глубокий смысл и символизм. И ради этого стоило избавиться от памятника великому русскому поэту.

Не меньше Пушкина власти Незалежной не любят Ленина. Известно, что в августе в селе Котлярка памятник Владимиру Ильичу переделали в памятник поэту Тарасу Шевченко. Об этом писал 5-tv.ru.

Политика так называемой декоммунизации активно ведется на Украине с 2015 года, основой и стартом послужил закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Согласно ему жители страны должны переименовывать топографические объекты, чьи названия связаны с Россией или Советским Союзом, сносить памятник и, демонтировать мемориальные доски.

После начала спецоперации РФ по защите Донбасса в 2022 году киевский режим снова заострил внимание на этом законе, и это не всегда вызывает одобрение населения.