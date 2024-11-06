Это ненормально: Цискаридзе в ужасе от цен на билеты в театры

Фото: © РИА Новости/Екатерина Лызлова

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Народный артист России считает, что возможность побывать в театре должна быть у каждого россиянина, а не только у «избранных».

Народный артист России Николай Цискаридзе раскритиковал цены на билеты в столичные театры. По мнению ректора Академии Русского балета имени Вагановой, они всегда были в дефиците, но никогда не равнялись по стоимости месячной зарплате. Об этом он рассуждал на форуме «Знание. Первые».

«Сегодня, мне кажется, наши главные театры могут посещать только очень состоятельные люди, потому что ценовая политика не радует меня как зрителя. Но добывание билетов в театры легким не было никогда… Не может билет на спектакль стоить столько, сколько составляет месячный оклад человека. Это ненормально. Я не поддерживаю это», — цитируют артиста РИА Новости.

Цискаридзе также объяснил, что главные театры страны живут за счет бюджета, который складывается из налогов граждан. Поэтому они должны быть доступными для работающей публики. Народный артист выразил обеспокоенность по поводу пустующих мест в зрительных залах. И добавил, что во время его работы в Большом театре такого не было.

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