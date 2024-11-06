Жители Сербии требуют сурового наказания для причастных к трагедии в Нови-Саде

Фото, видео: 5-tv.ru

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В результате обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале погибло 14 мирных жителей.

Несколько тысяч жителей Сербии устроили стихийный митинг и мемориал у здания железнодорожного вокзала города Нови-Сад, где 1 ноября обвалился бетонный козырек. Инцидент унес жизни 14 человек. Корреспондент 5-tv.ru Сергей Петров выяснил, чего добиваются местные жители.

«Здесь находится стихийный мемориал погибшим при обрушении козырька здания. Толпа требует не просто отставок, как это сделал министр строительства Горан Весич. Люди хотят сурового наказания для всех причастных к реконструкции вокзала», — рассказал Петров.

Люди вышли на улицу с флагами и плакатами, которые призывают посадить всех причастных к обрушению 50-метрового козырька. Общими силами был организован мемориал памяти погибшим. Местные жители продолжают возлагать свечи, детские игрушки и памятные таблички с именами.

В результате обрушения 14 человек погибло, в том числе дети, 30 человек пострадало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин выразил соболезнования Александру Вучичу после трагедии в Нови-Саде.