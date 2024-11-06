Расчет САУ «Гвоздика» настиг пехоту ВСУ в укрытии. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС;Минобороны РФ; 5-tv.ru

На позиции националистов обрушились снаряды калибра 122 миллиметра.

Расчеты САУ 2С1 «Гвоздика» нанесли удары по укрытой пехоте ВСУ на Кураховском направлении спецоперации. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

На позиции националистов обрушились снаряды калибра 122 миллиметра.

«Цели и задачи разные поступают. Уничтожение живой силы противника, бронированной техники, так же опорных пунктов хорошо укрепленных», — рассказал командир орудия с позывным «Технолог».

Цель поражена, следом поступают новые координаты. Огонь по противнику ведется практически непрерывно.

«Сейчас очень много работы. Нам постоянно приходится перемещаться, потому что местность уже для нас, скажем так, незнакомая. Очень много заминированных мест. Поэтому очень добавляет, скажем так, опасных вариантов в артиллерийской работе. Проводится инженерная разведка позиций с учетом местности, складок местности, где нас наименее всего будет видно, где нам быстрее всего будет совершить какой-то маневр», — отметил командир артиллерийского дивизиона с позывным «Макс».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.