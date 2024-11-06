«Всегда было, есть и будет»: доктор Мясников возмутился шумихе вокруг Коксаки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Как правило, это заболевание не переходит в тяжелые формы.

Вирус Коксаки не требует специфического лечения. Об этом доктор Александр Мясников заявил в своем Telegram-канале.

«Вирусная инфекция, проходит сама, специфического лечения нет, вакцин нет (в Китае пытаются сделать). Тест — зачем? Ну коксаки, ну и что? Всегда было, есть и пока будет», — написал Мясников.

Вспышки вируса Коксаки происходят регулярно, особенно в теплые месяцы, но соблюдение правил личной гигиены, таких как регулярное мытье рук, может помочь в предупреждении заражения.

Александр Мясников также отметил, что осложнения течения данной инфекции крайне редки. Таких случаев единицы, но, если вдруг вы все же попали в число тех, кто их испытал, конечно, следует обратиться в больницу за лечением.

Стандартными симптомами Коксаки является высокая температура, мышечные боли, рвота и диарея. Так происходит на протяжении многих десятилетий, но почему-то резонансной болезнь стала только сейчас. Мясников заверил, что стоит прекратить панику, и относиться к инфекции проще.

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