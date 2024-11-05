Путин предложил возглавить Еврейскую автономную область матери героя СВО

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Губернатором области станет начальник управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества» Мария Костюк.

Президент РФ Владимир Путин предложил возглавить Еврейскую автономную область начальнику управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества» Марии Костюк, чей сын Андрей Ковтун погиб в зоне спецоперации и был посмертно удостоен звания Героя России.

«Вся ваша жизнь связана с Дальним Востоком, вы родились в Еврейской автономной области, там получили образование, и вся ваша профессиональная жизнь связана с Дальним Востоком, где вы доросли до заместителя председателя правительства субъекта федерации. Хочу вам предложить вернуться на свою малую родину в качестве руководителя региона», — сказал глава государства.

Костюк поблагодарила Путина за оказанное доверие и пообещала сделать все возможное, чтобы оправдать его на новом посту и быть достойной памяти своего погибшего сына-офицера.

Ранее в этот день президент уволил с поста губернатора Еврейской автономной области Ростислава Гольдштейна и назначил его на должность врио главы Республики Коми вместо ушедшего в отставку Владимира Уйбы. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, губернатор Республики Коми Владимир Уйба заявил об уходе со своей должности в связи с переводом на федеральный уровень.