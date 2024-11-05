Путин предложил Гольдштейну пост врио главы Республики Коми

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

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Политик с гордостью и честью принял предложение президента.

Президент России Владимир Путин предложил губернатору Еврейской автономной области (ЕАО) Ростиславу Гольдштейну занять пост врио главы Республики Коми. С таким заявлением глава РФ выступил в ходе встречи с политиком.

«Ростислав Эрнстович, хочу поблагодарить вас за работу на Дальнем Востоке. И предложить переехать на работу в Республику Коми, где, как я знаю, вы работали, начиная с 1990 года, еще водителем. И так доросли постепенно до члена государственного совета республики, затем стали депутатом Государственной Думы», — проговорил российский президент.

Политик ответил, что с гордостью и честью принимает это предложение.

Президент уже подписал указы об отставке Гольдштейна с должности губернатора ЕАО и о его назначении на пост врио главы Коми. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин назвал мат частью русского языка. При этом он призвал к сохранению культуры речи, напомнил, что военные на поле боевого соприкосновения сражаются за сохранение русского языка и ценностей.