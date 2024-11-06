«Вызывает сомнения»: депутат ГД о запрете детям до 14 лет посещать соцсети
Госдума не одобрила проект о запрете детям до 14 лет доступа к соцсетям
Фото: 5-tv.ru
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Использование паспортов при регистрации может привести к утечке личных данных.
Государственная дума не поддержала законопроект о запрете детям младше 14 лет посещать социальные сети. Об этом вице-спикер нижней палаты Борис Чернышов сообщил в беседе с «Известиями», отвечая на предложение ассоциации предпринимателей «АВАНТИ».
«Инициатива о запрете доступа в социальные сети для детей до 14 лет и обязательной регистрации по паспорту вызывает серьезные сомнения относительно ее эффективности и последствий», — подчеркнул парламентарий.
По его словам, обязательное предоставление паспорта для регистрации в соцсетях создаст дополнительные угрозы безопасности личных данных.
К тому же, как отметил Чернышов, соцсети играют важную роль в социальной адаптации подростков в общество. Школьники общаются в соцсетях, потребляют контент и самовыражаются.
Помимо всего прочего, депутат назвал социальные сети удобным механизмом для выявления экстремистских действий и суицидальных настроений среди подростков.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что причиной инициативы запрета доступа к социальным сетям подростков назвали рост количества запрещенного контента.