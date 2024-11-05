Фото: www.globallookpress.com/Jens BÃ¼ttner

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Последний раз он был отмечен в украинской воинской части в июне текущего года.

Богдан Цыганенко, которого обвиняют в причастности к убийству российского политолога и писательницы Дарьи Дугиной, служит в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Эту информацию удалось получить из документов украинских госорганов, которые оказались в распоряжении РИА Новости.

Как следует из вышеуказанных данных, 1 июня текущего года Цыганенко находился при исполнении обязанностей в одной из украинских воинских частей.

Убийство Дарьи Дугиной

Дарья Дугина была убита 20 августа 2022 года. Ее машину подоврали, когда она направлялась в Москву из деревни Захарово. Дугина ехала за рулем Toyota Land Cruiser. Журналистке было 29 лет.

ФСБ вскоре раскрыла детали преступления. Главной подозреваемой в убийстве оказалась гражданка Украины Наталья Вовк, которая, согласно данным следствия, действовала в интересах украинских спецслужб.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какой приговор вынесли соучастникам убийства Дарьи Дугиной экс-сотруднику ГИБДД Ивану Рыбину и Даниилу Чаудхури.