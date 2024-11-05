Хоккеист «Металлурга» Торточаков умер после драки возле клуба в Абакане

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Врачи пытались спасти спортсмена, но их старания оказались напрасными.

Хоккеист команды «Металлург» (Абаза) Артем Торточаков умер после драки возле развлекательного заведения в Абакане. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Республики Хакассия.

«По версии следствия, в ночь с 2 на 3 ноября 2024 года потерпевший и подозреваемый, находясь около одного из развлекательных заведений города Абакана, вступили в словесный конфликт. В результате ссоры подозреваемый нанес потерпевшему несколько ударов руками и ногой по голове», — уточнили в ведомстве.

Хоккеиста госпитализировали в больницу, где у него диагностировали черепно-мозговую травму. Спустя недолгое время спортсмен скончался.

По факту гибели 37-летнего спортсмена возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть.

Как удалось выяснить РИА Новости, Торточаков и оппонент поссорились у дверей ночного клуба. В его убийстве подозревают 25-летнего местного жителя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на корреспондента «Известий» Наталию Графчикову и сопровождавшего ее оператора напали во время съемки материала о брачных аферистах.