Развивается депрессия: в аналогах «Оземпика» нашли массу побочных явлений

Фото: 5-tv.ru

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Препарат совсем недавно появился на рынке и не успел пройти достойную проверку.

Аналоги препарата от диабета «Оземпик» могут привести к депрессии и еще ряду проблем со здоровьем. Об этом aif.ru рассказала диетолог-нутрициолог София Кованова.

«Есть опросник ВОЗ по качеству жизни. Люди, которые принимали препараты с семаглутидом, чаще отвечают на вопросы негативно, это может говорить о том, что в рамках приема может развиваться депрессия», — объяснила врач.

Также ряд исследований доказывает взаимосвязь между возникновением камней в почках и нарушением работы желудочно-кишечного тракта с употреблением таблеток на основе семаглутидома.

Кованова предупредила о том, что препарат, недавно появившийся на рынке, не следует рассматривать как универсальное средство для лечения всех заболеваний. Она отметила, что в настоящее время имеется недостаточно информации о его возможных преимуществах и вреде.

Диетолог-нутрициолог также подчеркнула, что самостоятельный прием данного препарата крайне не рекомендуется, и призвала пациентов консультироваться с врачами перед его использованием. Употребление без предварительной диагностики организма чревато не только тяжелыми заболеваниями, но даже смертью.

Несмотря на неоднократность подобных заявлений по отношения ко многим лекарственным веществам, звезды шоу-бизнеса неоднократно принимали «Оземпик», который разработан для лечения диабета, в целях снижения веса без затрат времени и сил на спорт.

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