«Заколачивают окна, отменяют встречи»: в США ждут беспорядков после выборов

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Ron Adar

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Ряд американских СМИ мрачно предупреждают о «гражданской войне».

Три четверти американцев обеспокоены возможной вспышкой насилия после выборов президента США. Такие данные приводит The Economist.

Издание пишет, что часть предприятий в Вашингтоне, округ Колумбия, заколотили окна, отменили встречи и отправили сотрудников работать из дома, опасаясь беспорядков. При этом ряд СМИ мрачно предупреждают о «гражданской войне».

«Я не разжигатель паники. Я просто опираюсь на неоспоримые данные о том, что у нас никогда не было столько людей, которые говорят, что политическое насилие — это нормально», — цитирует издание шерифа Тома Дарта из округа Кук, штат Иллинойс.

Ученый-политолог из Чикагского университета Роберт Пейп, основываясь на результатах собственного опроса среди американских избирателей, также утверждает, что США приближаются к «сезону политического насилия».

По данным Пейпа, пятая часть американцев поддерживает применение насилия для восстановления Дональда Трампа на посту президента или для того, чтобы помешать ему занять его. Таким образом, люди по обе стороны политического водораздела поддерживают насилие, отмечает ученый.

Также в публикации говорится о мерах подготовки властей к возможным беспорядкам. К примеру, в Мичигане работникам избирательных участков выдали специальные номера телефонов для связи с правоохранительными органами в случае угроз. В Филадельфии подсчет бюллетеней перенесли из склада в центре города, где в 2020 году сторонники Трампа стучали в окна, требуя «остановить подсчет», в пригородный склад, окруженный колючей проволокой.

При этом издание считает, что прогнозы о надвигающейся гражданской войне и даже широкомасштабном насилии «явно преувеличены».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Вашингтоне и Нью-Йорке ввели дополнительные меры безопасности из-за возможных беспорядков во время и после выборов президента.