«Абсолютно мой человек»: почему Прилучный бросил Карпович и женился на Брутян

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Будущей жене актер сделал предложение спустя три дня после первого свидания.

Актриса Зепюр Брутян затмила собой всех женщин Павла Прилучного. Встретив свою будущую жену, артист сразу понял, что это его человек. Ей он сделал предложение буквально через три дня после знакомства, в то время как об отношениях с коллегой Мирославой Карпович даже не хотел объявлять.

О Мирославе заговорили в 2020 году, когда артист расстался после почти десяти лет брака со своей супругой актрисой Агатой Муцениеце. Многие посчитали тогда «папину дочку» разлучницей.

Знаменитости даже летали вместе в отпуск, в который Павел взял и двух своих детей. Он отмечал, что Мирослава прекрасно с ними ладит. Так или иначе свой роман возлюбленные никак не подтверждали, хоть и попадали часто вместе под камеры.

В 2021 году звезда «Мажора» появился в компании Мирославы на мероприятии в Казани. А в ноябре актеров сфотографировали в кафе в Сочи. В сети то и дело появлялись намеки на романтическую связь звезд, а потом вдруг неожиданно Павел в своем блоге как будто попрощался со звездой «Папиных дочек».

«Был жутко подавлен после развода, это было три года ада, честно говоря. Я поседел. Если б не Мира, я б, наверное, не вытянул этого времени. Я очень благодарен. Она была тем человеком, который был в самые худшие минуты моей жизни и помогал и словом, и делом», — написал артист.

Спустя некоторое время в 2022 году Павел внезапно расписался с актрисой Зепюр Брутян, с которой познакомился еще, будучи в отношениях с Муцениеце на съемках сериала «В клетке». Новая любовь поглотила Павла, его соцсети заполонила красавица жена. Кстати, Карпович активно лайкала посты актера.

А затем Мирослава в дуэте с исполнителем LYNX сняла клип на композицию «Кто мы друг другу?», где рассказывалось о предательстве второй половины. Прилучный в интервью журналистке Надежде Стрелец попытался отвертеться, доказывая то, что не состоял в отношениях с Карпович.

«Мы никогда не говорили и нигде не выставляли, что мы парень с девушкой. СМИ это решили разбомбить. Мне так жалко девчонку, потому что она столько натерпелась, столько говна писали», — говорил Прилучный.

Если с Мирославой Прилучному было просто комфортно, то с Брутян актер просто расцвел. Буквально после первого свидания он потерял голову и сделал предложение хрупкой брюнетки.

Поначалу Зепюр не поверила в серьезные намерения коллеги, но уже через несколько дней он поехал знакомиться с ее родителями, которые приняли будущего зятя прекрасно.

«Я вообще больше не планировал жениться. Но когда встретил Зепюр, сразу понял — это абсолютно мой человек и по менталитету, и по характеру, и по жизненным ценностям. Если честно, я уже в первый день готов был сделать ей предложение, но решил еще два дня выждать. А когда пришел к ее родителям, уже на тысячу процентов был уверен, что все серьезно», — рассказывал актер.

Уже в 2023 году любовь звезд дала плоды. У пары родился сын Микаэль.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Агата Муцениеце раскрыла, как начинался их конфликт с Прилучным.