«Нам в дом прилетело»: житель пострадавшего под атакой БПЛА ВСУ дома в Белгороде

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Игорь Чигарев; 5-tv.ru

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В момент прилета во дворе находились его жена и маленький сын.

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), который ударил по многоквартирному дому в Белгороде, едва не задел женщину и маленького ребенка. Об этом житель пострадавшей многоэтажки Иван рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

«Я был на работе и от жены пропущенный увидел. Я перезваниваю, она плачет и говорит: «нам в дом прилетело», — поделился россиянин.

По его словам, в момент атаки его супруга и маленький сын как раз находились во дворе — они ходили в канцелярский магазин. Женщина услышала звуки приближающегося беспилотника и увидела его прямо над головой, после чего они с сыном быстро побежали прятаться в ближайшую кофейню.

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате атаки ВСУ пострадал один местный житель. У него диагностировали отравление продуктами горения. Мужчине оказали помощь на месте происшествия, от госпитализации он отказался.

«По информации служб, в результате атаки в трех МКД повреждены фасады и остекление в десяти квартирах. Также осколками посечены семь автомобилей», — уточнил Гладков в своем Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры момента атаки БПЛА ВСУ по многоэтажке в Белгороде.