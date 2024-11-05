Семья оленеводов получила в подарок от Путина поездку на космодром «Восточный»

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; Роскосмос; 5-tv.ru

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Президент исполнил мечту мальчика из ЯНАО увидеть старт космического корабля.

Многодетная семья оленеводов Пяк получила в подарок от президента России Владимира Путина поездку на космодром «Восточный». Об этом сообщила пресс-служба правительства ЯНАО.

Внук потомственных оленеводов Ростислав Пяк мечтал увидеть своими глазами старт космического корабля. Об этом мальчик рассказал лично Путину.

«Когда закончился разговор моего дедушки с Путиным, когда все уходили, я его попросил с ним сфотографироваться и попросил, чтобы мы полетели на космодром на старт космического корабля в космос. Он сказал: «Да, мы сделаем эту поездку», — рассказал Ростислав Пяк.

В ходе беседы с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым мальчик рассказал, что собирается в будущем поступать учиться на космонавта. Правда для этого у него должны быть хорошие знания в области физики и математики. Однако, отметил Ростислав, у него по этим предметам в школе хорошие оценки.

Пуск ракеты-носителя «Союз 2.1б»

Пуск ракеты-носителя «Союз 2.1б» состоялся во вторник, 5 ноября, отмечает пресс-служба губернатора Ямала. Наблюдали за ним и участники экскурсионной поездки «Здесь начинается космос!», а также глава комиссии Госсовета РФ по направлению «Молодежь и дети», губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, губернатор Амурской области Василий Орлов и генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.

Для участников поездки на космодром была проведена экскурсия. В первую очередь им показали башню мобильного обслуживания, высота которой составляет 52 метра. Также гости увидели технологическую цепочку, которую проходит «Союз» перед установкой на стартовый стол.

«Мы привезли 120 детей из 40 регионов страны. Они сегодня наблюдали за пуском. Самые мотивированные, кто заранее прошел отбор. Уверен, что благодаря увиденному многие свяжут свою жизнь с космонавтикой», — сказал Артюхов, выступая перед сотрудниками Роскосмоса.

Отмечается, что сегодня состоялся уже 18-й успешный старт с 2016 года, когда начал работать космодром. На околоземные орбиты выведены 53 малых спутника, в том числе два космических аппарат «Ионосфера — М».

Кроме того, Артюхов в беседе с детьми выразил надежду, что поездка на космодром во много определит их выбор будущей профессии. По его словам, ребята увидели возможность с помощью инженерных наук решать сложнейшие вызовы в различных областях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ракета «Союз» вывела на орбиту два спутника «Ионосфера-М». Они способны изучать электромагнитную активность, плазму и радиацию, космическую погоду вокруг Земли — данные для ученых бесценные.