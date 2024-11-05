Будут ли новые беспорядки? В США начались выборы президента

В США повысили меры безопасности в связи с выборами президента

Фото, видео: 5-tv.ru

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Исход голосования зависит от семи «колеблющихся» штатов.

В США сегодня выбирают президента. В связи с главным политическим событием четырехлетия по всем штатам повышены меры безопасности. В Вашингтоне опасаются повторения событий 6 января 2021 года, когда толпа сторонников Трампа штурмом взяла Капитолий.

Оба соперника перед открытием участков провели последние предвыборные шоу: Трамп выступил на митинге в одном из семи «колеблющихся» штатов — в Мичигане. Харрис побывала на концерте, который в ее поддержку дали американские артисты.

По традиции, которой уже 64 года, первым проголосовал городок Диксвилл-Нотч в Нью-Гэмпшире, там всего шесть избирателей. Камала Харрис и Дональд Трамп набрали поровну — по три голоса. Более 80 миллионов американцев — а это примерно каждый третий — проголосовали досрочно. Подробности рассказал корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

У школы имени Жаклин Кеннеди в Нью-Йорке появились указатели местного избирательного совета. На дверях — дополнительные инструкции, причем сразу на нескольких языках.

«В каждом районе разные слои населения. Например, в Чайнатауне гораздо больше китайцев, а в Гарлеме — пять переводчиков с китайского, а с испанского — всего три. Мы сейчас в Мидтауне на Манхэттене, так что я всего один переводчик с испанского», — говорит переводчик с испанского языка Фрэнк Рейвен.

Электронные урны проверили до открытия участков.

«Эти выборы — в ваших руках. Выборы, которые либо сломают эту страну, либо вернут ей былую славу. Это действительно важно», — дает наставления глава участка.

Кроме президента, в Нью-Йорке выбирают еще и сенатора, а также члена палаты представителей и несколько сотрудников судебных инстанций.

Для местной жительницы Лесли Кар это первые выборы в жизни. Раньше она не голосовала, но теперь пришлось… Мотивация железная.

«Мне не нравится Дональд Трамп. Вот и все», — признается Кар.

Нью-Йорк всегда голосовал преимущественно за демократов, так что подобное мнение ожидаемо. В остальных штатах все иначе. Страна расколота, и ситуация постоянно меняется.

Буквально накануне голосования букмекеры повысили шансы Трампа на победу — до 60%. Оппоненты переманивали голоса граждан до последнего. Харрис устроила личный обход сторонников, до этого, на заключительном митинге, в ход пошла тяжелая артиллерия — выступила Леди Гага.

В это время Илон Маск, один из главных сторонников Трампа, на многомиллионную аудиторию подкаста Джо Рогана объяснял: голливудских звезд заставляют поддерживать Харрис.

«Если вы этого не сделаете, то, хоть вам об этом и не скажут, вам больше никогда не позвонят, и не будет никаких фильмов и никаких концертов», — говорит Илон Маск.

Кампания уже стала исторической и, прежде всего, благодаря тем грязным методам, которые не стесняются применять кандидаты.

Многие сейчас опасаются беспорядков. Люди заколачивают витрины магазинов, выросли продажи оружия. Анализ федерального агентства по ЧС четка показывает — 20 миллионов американцев, похоже, готовятся к гражданской войне.