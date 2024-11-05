Запад готовится к вооруженному конфликту с Россией и Белоруссией

Куприянюк: НАТО готовится к открытому противостоянию с Белоруссией и Россией

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Уже сейчас на границе РБ сконцентрировалась группировка из 15 тысяч натовских боевиков.

Страны коллективного Запада активно готовятся к вооруженному конфликту с Россией и Белоруссией. Об этом заявил начальник главного управления — замначальника Генштаба ВС Белоруссии Владимир Куприянюк изданию «Белорусская военная газета. Во славу Родины».

«Коллективный Запад постоянно демонстрирует рост интенсивности мероприятий, направленных, по сути, на заблаговременную подготовку к военным действиям», — отметил Куприянюк.

Он также подчеркнул, что территорию Польши и прибалтийских государств превращают в натовский плацдарм. Уже сейчас на границах Белоруссии развернута группировка вражеских войск, которая насчитывает порядка 15 тысяч боевиков.

Куприянюк заявил, что Североатлантический альянс прикладывает усилия к расширению военного присутствия вблизи границ Союзного государства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на границе с Польшей белорусские пограничники обнаружили избитых польскими силовиками беженок из Гвинеи и Эритреи.

Пострадавших доставили в больницу, где одной из женщин диагностировали сильное повреждение позвоночника с полным отказом нижних конечностей, второй польские силовики оставили глубокий порез на бедре.