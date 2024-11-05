Российских школьников приглашают на олимпиаду по программированию «Технокубок»

Фото: 5-tv.ru

Победители и призеры смогут поступить в вуз без экзаменов или получить 100 баллов за ЕГЭ по профильной информатике.

Поступить в вуз без экзаменов или получить 100 баллов за ЕГЭ по профильной информатике смогут победители и призеры олимпиады «Технокубок», которая пройдет на технологической платформе All Cups от VK, партнерами соревнования выступают СПбПУ Петра Великого, МИЭТ и ВГУ.

«В этом году мы проводим олимпиаду „Технокубок“ в десятый раз. За все годы в ней приняли участие более 35 000 школьников — и многие из них поступили в престижные вузы и построили успешную карьеру в IT. Олимпиадное программирование — это реальный старт карьеры в востребованных цифровых направлениях. VK вместе с вузами-партнерами создает возможности, чтобы ребята могли готовиться к таким состязаниям, решать прикладные задачи и становиться частью сообщества молодых профессионалов, перед которыми открыты все возможности для успеха в IT», — пояснила заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова.

Принять участие в «Технокубке» могут учащиеся 8-11 классов. Олимпиада состоит из двух этапов: отборочного и заключительного. Отборочные раунды пройдут 17 ноября, 8 декабря и 22 декабря. Чтобы стать финалистом, школьники могут участвовать в любом из них — учитывается лучший результат. Финал пройдет 2 марта в гибридном формате: онлайн на платформе All Cups от VK и очно на площадках вузов-партнеров. Среди разработчиков задач — тренеры сборных команд, руководители олимпиадных кружков, преподаватели ведущих технических вузов.

«Олимпиада „Технокубок“ — соревнование высокого уровня, которое дает возможность школьникам из любой точки России и даже других стран получить удовольствие от решения нестандартных задач по программированию. За десять лет олимпиада трансформировалась в полноценный инструмент развития талантов. С одной стороны, погружение в методы решения задач олимпиады может стать для школьников первым шагом в науку, а с другой — вовлеченность компании VK в олимпиаду позволяет создать условия для того, чтобы юные программисты в ближайшем будущем смогли внести свой вклад в развитие отечественных технологий. Десятилетний юбилей нашей совместной инициативы с компанией VK подарит школьникам много приятных сюрпризов: весной 2025 года финалистов олимпиады ожидает грандиозный финал — праздник программирования», — сообщил руководитель тренерского штаба сборной России на международной олимпиаде по информатике, директор Центра развития ИТ-образования Алексей Малеев.

Помимо бонусов при поступлении в вуз, победители «Технокубка» получат персональные карьерные консультации, преимущества при отборе в образовательные программы VK Education и на стажировку VK. Для того чтобы потренироваться в состязаниях по программированию, VK Education запустила курс «Старт в олимпиадном программировании», который поможет успешно пройти отборочные испытания и дойти до финала состязания.

«Уже не первый год МГТУ им. Н. Э. Баумана совместно с VK и МФТИ является организатором олимпиады „Технокубок“. Это крайне значимая олимпиада для нас, поскольку она позволяет выявить наиболее мотивированных и подготовленных ребят, планирующих связать свою жизнь с IT. Уже сегодня, школьники принимают реальный вызов, решая не просто теоретические задачи, а настоящие кейсы, возникающие у профессионалов, и с достоинством проходят данное испытание. Мы благодарим коллег и участников. Надеемся, что каждый год Олимпиада будет становиться только сильнее, открывая новые перспективы для победителей и призеров. Совместными усилиями мы сможем решить стратегическую задачу — обеспечение технологического суверенитета России», — добавил начальник управления «Приемная комиссия» МГТУ им. Н. Э. Баумана Сидельников Иван Дмитриевич.

«Технокубок» — соревнование второго уровня в перечне олимпиад Российского совета олимпиад школьников (РСОШ). Победа или призовое место дает льготы при поступлении в вуз: зачисление без экзаменов или 100 баллов за ЕГЭ по профильному предмету — информатике. Также победители и призеры получат ценные призы и бонусы от организаторов. Узнать все подробности и подать заявку для участия можно на сайте олимпиады.