Владимир Уйба заявил об отставке с поста главы республики Коми

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; Telegram/Владимир Уйба/VladimirUyba; 5-tv.ru

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Ему доверили должность на федеральном уровне.

Губернатор республики Коми Владимир Уйба уходит со своей должности. Об этом он заявил в видеообращении, которое опубликовал в Telegram-канале.

«Благодарю команду правительства Республики Коми и глав муниципалитетов за совместную, результативную работу. Я благодарю вас, дорогие жители Республики Коми, за поддержку, неравнодушное отношение и любовь к своей республике», — подчеркнул Уйба.

Вместе с тем он добавил, что президент России Владимир Путин доверил ему новый фронт работы на федеральном уровне.

Владимир Уйба был назначен врио губернатора республики Коми 2 апреля 2020 года указом президента РФ. Главой региона его избрали в сентябре 2020-го на пять лет. Свои обязанности на этом посту Уйба начал исполнять 23 сентября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Тамбовской области Максим Егоров решил уйти в отставку. Он займет новую должность на федеральном уровне.