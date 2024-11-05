«Особая ответственность»: Лавров заявил о необходимости дипконтактов с США

Лавров: на России и США как ядерных державах лежит особая ответственность

Фото: www.globallookpress.com/imago stock&people

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Почему Москве и Вашингтону так важно поддерживать двусторонние отношения?

Особая ответственность за судьбы мира лежит на России и США, так как именно страны являются крупнейшими ядерными державами. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с РИА Новости.

«Помним о том, что на наших двух странах как крупнейших ядерных державах лежит особая ответственность за судьбы мира», — сказал он.

Как подчеркнул министр, это предопределяет необходимость дипломатических отношений двух стран и функционирования посольств в Москве и Вашингтоне.

Прежде американский президент Джо Байден заявил, что США готовы к переговорам с Россией, Китаем и КНДР сокращению ядерных вооружений без предварительных условий, чтобы уменьшить ядерную угрозу. По его словам, ядерные риски подрывают нормы и соглашения, над которыми коллективно работало мировое сообщество.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что переговоры о сокращении ядерных оружий невозможно вести без учета других аспектов безопасности.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Лавров назвал Украину ключевым элементом гибридной войны против РФ. Антироссийская направленность Вашингтона основана на внутриполитическом консенсусе, подчеркнул глава МИД России.