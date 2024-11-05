Путин назвал интеграцию новых участников БРИКС серьезной задачей для России

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

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Президент указал и на рост авторитета объединения на мировой арене.

Основной задачей председательствующей в БРИКС России была интеграция новых участников объединения. С таким заявлением глава РФ Владимир Путин выступил на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами в Кремле.

«На нас была возложена серьезная задача обеспечить плавную и максимально полную интеграцию новых участников БРИКС, которые присоединились к объединению в начале этого года. Надо отметить, что они действительно быстро и органично влились в общие усилия, принимали заинтересованное участие в форумах, выдвигали полезные перспективные идеи и инициативы. На деле смогли почувствовать, что сотрудничество БРИКС, которое выстраивается на основе взаимного уважения и обязательного учета интересов друг друга, приносит им конкретные, осязаемые результаты», — указал российский лидер.

По словам Владимира Путина, авторитет БРИКС и роль объединения в мире только продолжают укрепляться.

БРИКС было создано в 2006 году, тогда в него входили Россия, Китай, Бразилия и Индия. Позже к объединению подключилась ЮАР. В 2024 году, под председательством Москвы, к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Также сообщалось, что заявку на вступление в БРИКС в текущем году подали более десятка стран.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Запад отказывается верить в провал своей политики на фоне успехов БРИКС.