«Русофобская направленность США»: Лавров назвал Украину элементом гибридной войны против РФ

Фото: www.globallookpress.com/Thomas Trutschel

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Антироссийская направленность Вашингтона основана на внутриполитическом консенсусе, подчеркнул глава МИД России.

Соединенные Штаты рассматривают Украину как ключевой элемент развязанной против России гибридной войны. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с РИА Новости.

«Антироссийская и русофобская направленность политики США основана на внутриполитическом консенсусе и имеет двухпартийную природу. Украина рассматривается как ключевой элемент развязанной против России гибридной войны», — сказал министр.

Лавров подчеркнул, что не нужно относиться серьезно к тому, что заявляются кандидаты в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп и Камала Харрис в ходе предвыборной полемики.

Выборы на пост американского лидера начались 5 ноября. Правящую Демократическую партию на выборах представляет вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую — бывший президент Дональд Трамп.

Ранее 5-tv.ru писал, что вводя санкции против России, Запад рубит сук, на котором сидит. По словам Лаврова, после начала СВО в 2022 году США стали вести гибридную войну против РФ и осуществлять невиданную ранее санкционную агрессию. Он также напомнил, что экстерриториальное применение односторонних ограничений наносит ущерб бедным государствам и лишает их множества ресурсов, в том числе продовольствия и базовых технологий.