На глаз и ладонью: как вычислить правильное соотношение разных продуктов в порции

Фото: 5-tv.ru

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Перерыв между приемами пищи не должен быть больше четырех часов.

Используя ладонь, как единицу измерения, можно научиться правильно рассчитывать соотношение разных типов продуктов. Об этом изданию Газета.ру рассказала врач-эндокринолог Алевтина Скупченко.

Выстроить свое питание можно по методу тарелки. То есть если на блюде овощи занимают 50%, белки — 25%, сложные углеводы — 25%, то у вас идеальное соотношение продуктов, уверена врач. Чтобы правильно все вычислить относительно тела, можно использовать ладонь.

«Все это можно рассчитать на глаз: овощи должны помещаться в обе ладони, а белки в одну полную ладонь, а углеводы — в «ладонь без пальцев». Белков достаточно съедать две-три порции в день, а сложных углеводов — около пяти порций в день», — объясняет эндокринолог.

Быстрые углеводы тоже можно ввести в свой рацион. Но лучше их употреблять после основного приема пищи. Тогда вы не сможете съесть их больше, чем нужно. Быстрые углеводы должны занимать около 10%, советует Скупченко.

Врач рекомендует есть тогда, когда начнешь испытывать чувство голода. Делать большие перерывы между приемами пищи не нужно, желательно около четырех часов. Если разрыв будет больше, человек не просто захочет есть, а начнет испытывать голод. В таком случае съедается больше необходимого.

Переедать тоже не надо. Если вы почувствовали насыщение, то нужно остановиться. Доедать порцию не стоит.

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