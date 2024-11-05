«Один из вбросов»: Песков ответил на обвинения о якобы планировавшихся взрывах в ЕС

Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

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Статья американского издания не была подкреплена хоть какими-то достоверными фактами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вросами публикации американского издания The Wall Street Journal об участии Главного разведывательного управления (ГРУ) в операции по пересылке взрывчатых веществ в Евросоюзе.

«И упомянутое издание, и другие издания, достаточно уважаемые, очень часто такие невнятные вбросы информационные осуществляют, которые всегда не подкрепляются сколько-либо достоверной информацией. Это, я думаю, один из таких вбросов», — подчеркнул спикер Кремля.

В статье издания со ссылкой на следственные органы говорилось о том, что Россия пересылает взрывчатку в страны Евросоюза. Операция якобы должна помочь вызвать пожар в самолетах, которые направлялись в Канаду и США.

Ранее 5-tv.ru побеседовал с Виктором Бутом, который был освобожден при масштабном обмене заключенными между Россией и Западом, и выяснил, что россиянин обвиняет в дезинформации все тот же WSJ.

Американское издание опубликовало статью, в которой назвало Бута торговцем оружием. Сам же Виктор опроверг эти данные, заявив, что подобные вбросы — это попытка WSJ поднять свои просевшие рейтинги. По его словам, статьи в WSJ следует рассматривать исключительно через призму того, в чьих интересах они публикуются, и какой инфоповод создают.