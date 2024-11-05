«Делает все»: зачем Украина и Евросоюз пытаются вовлечь новые страны в конфликт

Фото, видео: Reuters/Thibault Camus; 5-tv.ru

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Сеул может помочь Киеву не только вооружением, но военными.

Власти Украины и европейские страны делают все, чтобы вовлечь в конфликт с Россией новые страны. Такое заявление в беседе с журналистами сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Киевский режим и европейские страны готовы и делают очень многое для того, чтобы продолжить процесс интернационализации украинского конфликта и вовлечения все большего числа стран. В том числе киевский режим, конечно же, пытается сделать все, чтобы вовлечь туда Сеул», — сказал он.

Таким образом Песков прокомментировал возможность отправки Южной Кореей вооружения Украине. О том, что Сеул обсуждает такой план, сообщалось в конце октября. Обдумывается, в том числе и отправка южнокорейский военных. Кроме того, на прошлой неделе глава Пентагона Ллойд Остин допустил привлечение третьих стран в украинский конфликт.

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Что же касается отправки военных КНДР в зону спецоперации, отметил Песков, то ему нечего добавить к заявлению президента России Владимира Путина. В частности, в один из последних дней саммита БРИКС в Казани он подтвердил договор о стратегическом партнерстве с КНДР. В нем присутствует пункт четыре о военной помощи друг другу в случаи нападения на Россию или КНДР других государств. Путин заявил, что Россия никогда не сомневалась, что власти КНДР относятся к договоренностям серьезно.

Ранее 5-tv.ru писал, что США заключили предварительное соглашение о ядерном сотрудничестве с Южной Кореей. Теперь Меморандум ждет окончательное рассмотрение и подписание.