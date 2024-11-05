Многополярность будущего: как Россия станет точкой притяжения для европейцев

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В Москве проходит форум «Создавая будущее», где обсуждают пути развития человечества на ближайшие годы.

Ученые, инженеры, художники и фантасты из десятков стран собрались в Москве, чтобы обсудить пути развития человечества на форуме «Создавая будущее». Участники делятся, каким они видят мироустройство в ближайшие годы.

Один из сценариев предложила Карин Кнайсель. Австрийский дипломат, которая переехала в Рязанскую область, считает, что наша страна может стать центром притяжения для европейцев, которые разочаровались в западных ценностях. Подробности выяснил обозреватель «Известий» Валентин Трушин.

Научно-фантастический симпозиум — абсолютно новый формат мозгового штурма. Попытка спрогнозировать, а еще лучше — спроектировать будущее многополярного мира. Сформулировать новые правила игры.

«Часто спрашивают, что будет международно-правовой основой многополярности. Вы знаете, не надо искать каких-то новых принципов. Все принципы есть в уставе ООН. Беда в том, что никогда в полной мере эти принципы наши западные партнеры не уважали», — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Недавний саммит БРИКС в Казани показал — ситуация меняется, и так, как раньше, больше не будет.

Запад стремительно теряет доминирующие позиции, мир становится многополярным, страны Глобального Юга по совокупной экономической мощи обгоняют «Большую семерку». И это не будущее. Мы уже в этой точке. В первом параграфе учебника по истории третьего тысячелетия. Что же будет дальше? Ответ на этот вопрос здесь ищут фантасты, футурологи, ученые и политики.

В симпозиуме принимают участие сотни делегатов не только из стран ШОС или БРИКС. Более точная и актуальная формулировка теперь — «страны мирового большинства».

«Для нас важно объединяться и думать о том, как наши разные культуры могут перекликаться и взаимодействовать, как мы вдохновляем друг друга», — сказал гражданин Бразилии Рафаэль Бетеш.

«Китайцы очень любят русских. В Китае, если говоришь, что из России, они сразу — «о, нихао, нихао, my friend», — отметила гражданка Китая Ниши Вей.

Вот один из сценариев: Россия в новом многополярном мире может стать центром притяжения всех европейцев, разочарованных в «евросодоме». Это — прогноз австрийского политика, журналиста и дипломата Карин Кнайсль, которая год назад переехала в нашу страну.

«Я знаю, что есть много людей, которые хотели бы переехать в Россию, потому что они считают Россию, если можно так выразиться, нормальной. И я это чувствую. Для меня Россия во многом связана со свободой, и я думаю, что это также заставляет многих людей стремиться переехать в Россию», — заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

Многополярный мир глазами ученых — это единое пространство, где, несмотря на здоровую конкуренцию, можно обмениваться знаниями и дополнять друг друга.

«Расширение на многополярный мир — оно очень важно для развития науки. Но что при этом очень важно? Очень важно создавать единое научно-технологическое пространство, которое мы начали делать сначала с Союзным государством с Белоруссией, теперь в рамках СНГ и ШОС, а следующий шаг — это в БРИКС», — подчеркнул президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Прогноз Максима Орешкина — представителя президента России в БРИКС: в недалеком будущем эта организация невероятно вырастет. После казанского саммита еще 30 государств захотели либо вступить в нее, либо сотрудничать. Всем нравится основной принцип.

«Это, в первую очередь, работа над позитивной повесткой. Я всегда поражаюсь, когда я смотрю различные сообщения об очередном саммите «семерки». Страны собрались, они обсудили, как они будут бороться с теми, как они будут бороться с этими. Такая негативная повестка всегда звучит. Страны БРИКС — это: «А как нам сделать мир лучше?» — отметил Орешкин.

Симпозиум продлится три дня. Самое интересное — впереди, когда слово предоставят писателям-фантастам.