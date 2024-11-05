Втягивают в конфликт? Польше могут разрешить перехватывать ракеты над Украиной

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO; 5-tv.ru

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Эту тему планируют обсудить на ближайшем заседании альянса.

Возможность перехвата ракет над Украиной силами Польши может стать одной из тем грядущего заседания НАТО. Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский.

Он подчеркнул, что среди участников альянса есть разногласия по этому запросу Киева. И в самой Варшаве ранее заявили, что своими требованиями президент* Украины Владимир Зеленский пытается втянуть республику в конфликт с Россией.

Также Сикорский выразил разочарование из-за бездействия Киева по вопросу эксгумации останков жертв Волынской резни. Глава МИД Польши заявил, что украинская сторона обещала прогресс по этому делу до конца октября, однако никаких подвижек нет. При этом вопрос Волынской резни, в ходе которой от рук украинских националистов погибли несколько десятков тысяч этнических поляков, — одна из самых напряженных тем в отношениях между Варшавой и Киевом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Польше боятся, что РФ изучит трофейные Abrams.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.