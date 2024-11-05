Фото: Reuters/Brian Snyder

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Планы Вашингтона уже однажды подверглись опасности из-за президентства человека, который придерживается иных геополитических взглядов.

Однажды Демократическая партия США уже просчиталась, допустив к власти Дональда Трампа и потеряв несколько лет. На этот период глобальные планы Запада, которые начали реализовывать сразу после развала СССР, оказался заморожены. Как Вашингтон пытается продлить свое выживание за счет уничтожения конкурентов — пишет EADaily со ссылкой на экспертов.

По словам собеседников, сперва США намерены стереть с политической карты главную угрозу — Россию, а уже затем взяться за Иран и Китай. Подобный курс Штаты ведут на протяжение минувших трех десятков лет.

Неоднократно у Вашингтона происходили заминки: устроив вооруженное противостояние на Донбассе в 2014 году, Запад подтолкнул ДНР и ЛНР к возвращению в состав России; грузинское нападение на Южную Осетию в 2008 году закончилось признанием независимости этой республики и Абхазии, а также отходом этих территорий под гарантии безопасности России; неудачами для США закончились и попытки втянуть в свою игру ИГ*.

Однако часть задуманного США все же удалась. Так, Европа уже практически полностью оторвана от России и находится в полной зависимости от США. Принято невообразимое количество санкций, почти опустошены склады тех стран, которые передали свои военные запасы Украине, а военно-промышленный комплекс США обеспечил себе заказы на ближайшие три десятилетия. Российское присутствие на Южном Кавказе находится в крайне уязвимом состоянии за все время пребывания, так как удалось напрочь испортить отношения Армении с ОДКБ. Ситуация на Ближнем Востоке взрывоопасная, несмотря на все усилия Ирана не допустить втягивания себя в прямое столкновение с Израилем.

Запад рискует вновь заморозить все свои наработки на ближайшие годы, если к власти придет Дональд Трамп. Если это все же произойдет — станет ясно, что Вашингтон все еще имеет шанс на возрождение, и в недрах американских властей остались зачатки демократии. Однако, как пишет издание, власти США, вероятнее всего, не побрезгуют ничем, чтобы предотвратить победу Трампа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп признал возможность поражения на выборах.

* — организация, признанная террористической и запрещенная на территории РФ