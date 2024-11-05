Экс-заместитель губернатора Тульской области погиб при пожаре в Подмосковье
Фото: nmosk.ru / Официальный сайт городского округа Новомосковск
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Предположительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с камином.
Бывший заместитель губернатора Тульской области Станислав Шеденков погиб при пожаре в городе Красноармейск Московской области. Об этом сообщили на официальном сайте администрации города Новомосковска.
Пожар произошел в понедельник, 4 ноября. По информации источника 5-tv.ru, предварительная версия трагедии — неосторожное обращение с камином.
Уточняется, что в доме вместе с Шеденковым находилась его знакомая, которой удалось спастись. 73-летний чиновник скончался.
Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего.
Шеденков вступил в должность заместителя губернатора Тульской области в 1996 году. Окончив работу на этом посту, чиновник перебрался в Москву, где занимал должность главы управы района Капотня и заместителя префекта Юго-Восточного округа.
Ранее 5-tv.ru сообщал об еще одном громком пожаре, который также произошел из-за неисправного камина. 4 ноября на Тверском бульваре в Москве вспыхнула квартира рэп-исполнительницы Дарьи Зотеевой, более известной как Инстасамка.
К счастью, в результате пожара никто не пострадал, однако ущерба огонь нанес не только квартире Зотеевой, но и ее соседям.