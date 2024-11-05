В Курской области 15 боевиков ВСУ были уничтожены при отражении атаки

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Украинцам предлагали сдаться в плен, однако от этого они отказались.

В Кореневском районе Курской области 15 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены при отражении атаки. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«15 боевиков ВСУ, которые вторглись в Курскую область, были ликвидированы в ходе боев. Это Кореневский район, севернее населенного пункта Любимовка», — цитирует агентство своего собеседника.

Также отмечается, что украинцам предложили сдаться в плен, однако от этого они отказались.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru передавал слова президента России Владимира Путина. Он заявил, что Курская область будет очищена от украинских боевиков.