«Болезнь русофобии»: в США оценили возможность нормализации отношений с Россией
Экс-разведчик Скотт Риттер: нормализовать отношения России с США очень сложно
Фото: www.globallookpress.com/imago stock&people
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Результаты президентских выборов в Соединенных Штатов на это никак не повлияют.
Крайне сложно нормализовать отношения России и США, ведь для этого американская сторона должна пойти на серьезные изменения. Об этом рассказал Lenta.ru бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.
«Необходимы фундаментальные изменения, причем не в двусторонних отношениях, а в самих США. В моих многочисленных беседах с бывшим послом России в Вашингтоне Анатолием Антоновым мы обсуждали „болезнь русофобии“, которая поразила США. Американцы невежественны в отношении России», — отметил Риттер.
При этом результаты выборов президента страны в Соединенных Штатах, которые пройдут 5 ноября, не смогут повлиять на готовность перезагрузить диалог с Российской Федерацией.
По словам Риттера, кандидат в президенты США Дональд Трамп настроен против РФ и его готовность нормализовать отношения с государством не более, чем слова.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что в ФБР заявили о наличии компромата, связанного с выборами президента США.