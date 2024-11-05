«Болезнь русофобии»: в США оценили возможность нормализации отношений с Россией

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Результаты президентских выборов в Соединенных Штатов на это никак не повлияют.

Крайне сложно нормализовать отношения России и США, ведь для этого американская сторона должна пойти на серьезные изменения. Об этом рассказал Lenta.ru бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

«Необходимы фундаментальные изменения, причем не в двусторонних отношениях, а в самих США. В моих многочисленных беседах с бывшим послом России в Вашингтоне Анатолием Антоновым мы обсуждали „болезнь русофобии“, которая поразила США. Американцы невежественны в отношении России», — отметил Риттер.

При этом результаты выборов президента страны в Соединенных Штатах, которые пройдут 5 ноября, не смогут повлиять на готовность перезагрузить диалог с Российской Федерацией.

По словам Риттера, кандидат в президенты США Дональд Трамп настроен против РФ и его готовность нормализовать отношения с государством не более, чем слова.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в ФБР заявили о наличии компромата, связанного с выборами президента США.