«Проживаем острый период»: когда Россия поразит Запад на Украине

Политолог Караганов: РФ за два года нанесет поражение Западу на Украине

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Тем самым Москва обеспечит уход США на позиции нормальной великой державы.

Россия в ближайшие два года нанесет поражение Западу на Украине без применения крайних методов. Такое заявление сделал научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов на сессии «Договоренность или столкновение? Что скорее разрешит разногласия в эпоху после глобализации» в рамках заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«Мы сейчас проживаем острый период, я надеюсь, что в ближайшие два года мы нанесем поражение Западу на Украине, естественно, также надеюсь, что мы сделаем это без применения крайних методов и обеспечим <…> спокойный уход США на позиции нормальной, великой державы, какой она была до Второй мировой войны», — прозвучали его слова в трансляции заседания, которая велась на странице клуба в соцсети «ВКонтакте».

Караганов объяснил, что внимание переключилось на Россию, потому что она — «повивальная бабка подъема мирового большинства» и военно-стратегический мировой центр. По словам политолога, нынешняя социально-экономическая модель устарела. Следствием расширения потребления в условиях классического империализма являются либеральные войны. Такие столкновения можно разрешить только повышением роли ядерного сдерживания. Это же поможет избежать Третьей мировой войны на период от 15 до 20 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Сербии Александр Вучич назвал выборы в США судьбоносными. Они приведут либо к всеобщему миру, либо к Третьей мировой войне.

Выборы на пост главы американского государства проходят во вторник, 5 ноября. Действующий президент США Джо Байден 21 июля объявил о добровольном выходе из предвыборной гонки, предложив выдвинуть от Демократической партии вице-президента Камалу Харрис.

Главный противник Байдена, республиканец Дональд Трамп, обрадовался этой новости, заявив, что обойти Харрис ему будет гораздо проще.