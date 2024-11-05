«Лишают последнего»: Жанна Эппле попала в сети мошенников

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Бедняков; 5-tv.ru

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Суд признал актрису банкротом и ввел процедуру реализации ее имущества.

Заслуженная артистка РФ Жанна Эппле попала в сети мошенников. Об этом телеведущая Эвелина Бледанс сообщила 5-tv.ru на премьере сериала «Дайте шоу», выразив надежду на то, что актриса сможет выпутаться из сложной ситуации.

«Я знаю, что Жанна объявила себя банкротом. Так сложилась жизнь. Жанна — порядочный человек, но она попала в сети мошенников, которые сейчас ее лишают последнего. Поэтому я не думаю, что у кого-то хватит наглости лишить квартиры столь значимую персону», — отметила она.

Телеведущая надеется, что Жанна разберется со своими финансовыми проблемами и квартира, которой ее хотят лишить, останется у нее.

«Она достойна, конечно, определенного снисхождения к своей персоне», — подчеркнула Бледанс.

Известно, что Эппле занимала крупную сумму в размере 12 миллионов рублей у своей подруги в 2010 году, но долг отдавать не спешила. По словам подруги Капитолины Полянской, Эппле выплачивала ей долг до 2020 года, погасив за это время около четверти суммы. Однако затем выплаты прекратились.

В результате знакомая подала на актрису в суд. Тот обязал Эппле выплатить около девяти миллионов рублей знакомой. Жанна же попросила суд признать ее банкротом.

Арбитражный суд Москвы признал актрису банкротом и ввел процедуру реализации ее имущества.

Ранее 5-tv.ru рассказал, собирается ли Эвелина Бледанс становиться мамой в третий раз.