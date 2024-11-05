Вучич назвал принципиальную разницу между Россией и Западом в отношении Сербии

Вучич: Россия отличается от Запада тем, что не бомбила Сербию

Фото: © РИА Новости/Стрингер

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Белград намерен сохранить хорошие отношения с Москвой и Пекином.

Россия никогда не бомбила Сербию и не отнимала Косово — в этом она и отличается от Запада. Такое заявление сделал сербский президент Александр Вучич в эфире телеканала Happy TV.

«У всех стран мира есть свои интересы, все они хотят, чтобы мы были их интересами. Россия нас не бомбила, Россия не отбирала у нас Косово. Есть разница», — сказал он.

Кроме того, Вучич подчеркнул, что Сербия находится на европейском пути. При этом страна должна сохранять хорошие контакты с Россией и Китаем.

Прежде вице-премьер Сербии Александр Вулин опроверг заявление посла Великобритании Эдварда Фергюсона о том, что преимущественно украинцы освободили Югославию во время Второй мировой войны. По его словам, никто не считал, сколько было военных разных национальностей в рядах Красной Армии. Вулин также упомянул нападение на Сербию в 1944 году.

«Знаю, что никто не считал, сколько было пилотов англичан, шотландцев, ирландцев или валлийцев в сотнях бомбардировщиков, которые на Пасху 1944 года бомбили Сербию и убили несколько тысяч сербов», — сказал он.

В то же время, продолжил Вулин, в Белграде не подсчитывали, к каким нациям принадлежали британские пилоты, которые наносили удары по Сербии в 1999 году опять же на Пасху.

В посольстве России, в свою очередь, заявили, о намеренных, но безуспешных попытках Фергюсона принизить роль советских воинов в операции по освобождению Сербии во Второй мировой войне и исказить историческую правду.

Ранее 5-tv.ru писал, что Александр Вучич считает грядущие выборы в США судьбоносными для всего мира.