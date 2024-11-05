Кто виноват в пожаре в квартире Инстасамки? Юрист раскрыл интересный нюанс

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Днем 4 ноября на Тверском бульваре произошло возгорание на крыше элитного дома, где живет исполнительница.

Следить за исправностью камина в квартире исполнительницы Дарьи Зотеевой, более известной как Инстасамка, должен был ее арендодатель. Об этом рассказал юрист Илья Русяев в беседе с NEWS.ru.

По словам эксперта, именно арендодатель также обязан по закону осуществлять капитальный ремонт имущества.

На днях в съемной квартире артистки произошел пожар, причиной которого, предположительно, стал камин, являющийся неотъемлемой частью помещения и относящийся к инженерному оборудованию квартиры.

«Если экспертиза подтвердит, что причиной пожара действительно стала техническая неисправность камина, а не нарушение правил его эксплуатации арендатором, Инстасамка может быть освобождена от ответственности за причиненный ущерб», — сказал юрист.

Русяев также отметил, что из-за большой площади возгорания, здесь могут быть затронуты интересы и других жильцов дома.

Днем 4 ноября на Тверском бульваре произошел пожар на крыше элитного дома, где живет исполнительница Инстасамка.

Представители МЧС России сообщили о том, что ликвидировали очаг возгорания, который начался в районе перекрытий между мансардным этажом и чердаком особняка.

Пожар распространился на площади 65 квадратных метров, 15 квадратных метров квартиры певицы вместе с личными вещами и мебелью звезды заволокло дымом. Примечательно, что аренда выходит Инстасамке больше, чем в полмиллиона рублей в месяц.

Зотеева проживала на шестом этаже вместе с Егором Еропкиным, более известным как Moneyken, жили на шестом этаже старинного дома.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что женщина погибла в результате пожара в квартире в Москве. Точная причина возгорания здания на Киевской улице будет установлена после проведения экспертизы.