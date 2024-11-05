Ракета «Союз» вывела на орбиту два спутника «Ионосфера-М»

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К звездам отправился и необычный арт-объект.

На Космодроме «Восточный» провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз». На орбиту доставили больше полусотни аппаратов. В их числе — спутники, которые позволят наблюдать за ионосферой Земли.

Сразу несколько малых космических аппаратов изобрели студенты Дальневосточного федерального университета. К звездам отправился и необычный арт-объект. Подробности выяснил корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.

Минуты до старта, нулевая отметка. — в башне обслуживания находится ракета-носитель «Союз». В момент старта эта башня просто отъедет в сторону. Персоналу поступила команда срочно эвакуироваться на два километра — это минимальное безопасное расстояние до стартового стола.

На пункте наблюдения все замерли в ожидании. Здесь те, кто имеет отношение к полезной нагрузке, которую носитель должен вывести на околоземную орбиту.

Настя Миро — единственный художник. Под серой обшивкой обтекателя «Союза» находится ее арт-объект — первый в мире космический. Оctopax в переводе с международной системы обозначений полетов — «осьминог-пассажир».

«Четыре года «Осьминог» будет находиться на орбите, в своем спутнике, и он не вернется на землю. Он сгорит в атмосфере, но, опять же, это рассказывают и показывают спутники нового поколения, которые не засоряют орбиту», — заявила художник Настя Миро.

Студенты собрались в аудитории и наблюдают за стартом. Два года они в Дальневосточном университете собирали спутник для измерения солнечного излучения.

«Специальный радио-модуль позволяет производить радиоизмерения Земли. Если по-простому, то, когда будет образована группировка спутников, мы сможем определять местоположения всех необходимых объектов, которые нас будут интересовать», — отметил директор политехнического института ДВФУ Селезнев Вячеслав.

Радостные крики, аплодисменты, восторг и телефоны, направленные в небо, — все продолжается не больше минуты. Ракетоноситель «Союз» стремительно превращается в маленькую яркую точку на рассветном небе космодрома «Восточный».

Многотонная ракета «Союз» выходит на заданную орбиту. Все идет в штатном режиме.

«Пуск прошел успешно. Вывод аппаратов продолжается. Я думаю, через какое-то время мы уже узнаем, как они разместятся на орбите», — заявил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.

Уже через час из-под обтекателя «Союза» на заданную орбиту выходят не только студенческие спутники. Здесь 53 малых аппарата и два первых спутника проекта «Ионосфера-М». Они способны изучать электромагнитную активность, плазму и радиацию, космическую погоду вокруг Земли — данные для ученых бесценные.

«Ионосфера» — это ближайшая к «Земле зона космического пространства, примерно 400 километров над нами. Она влияет на радиосвязь. С ней происходит полярное сияние. Она вообще отражает всю динамику влияния солнечной активности на Землю. Это влияет на многие технические системы», — отметил директор Института космических исследований Анатолий Петрукович.

Спутники этого проекта могут работать только в паре. Два первых начнут, как только специалисты проверят все базовые параметры после полета. Действовать они будут пока только над территорией нашей страны. В ближайшее время группировка «Ионосферы» расширится до четырех спутников. Тогда они смогут мониторить весь мир.